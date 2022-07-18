تعرف على أهم المعلومات عن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية

كتبت - مروة الغول

حقق قطاع البترول خلال السنوات الثمانى الماضية إنجازات فى كافة الاتجاهات والتى تضمنت البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات البنية التحية وطرح المزايدات العالمية للتنقيب عن البترول،وتحقيق معدلات إنتاج للثروة البترولية وكان من ضمن تلك الإنجازات هو إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (Egypt Upstream gateway) للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالمياً فى فبراير2021

وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- تقضى بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات الإنتاج وإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز.

2-إعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة فى عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج من خلال دراسات جيولوجية للأحواض المختلفة.

3- إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج.

4-بالفعل يتم طرح المزايدات عليها ومنها ثلاث مزايدات عالمية تم طرحها خلال عام 2021.

يذكر أنه خلال السنوات الثمانى الماضية تمطرح 10 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وقد أسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2ر2 مليار دولار ومنح توقيع 6 ر272 مليون دولار على شركات عالمية منها شركتى اكسون موبيل وشيفرون العالميتين وهو ما يمثل نجاحاً فى جذب شركاء جدد للاستثمار فى صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة، وجارى حالياً تقييم عروض الشركات العالمية للمزايدة الأخيرة.

كما تم توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 3ر1 مليار دولار لحفر 409 بئراً استكشافياً كحد أدنى. وأيضا تم توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 2ر53 مليون دولار.