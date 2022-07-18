اليوم السابع
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تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعه و247 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:27 ص
تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعه و247 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين،  نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع  حيث تم  تداول 15358 طن بضائع عامة متنوعة و 247 شاحنة و 440 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 12 سفينة.  
 
وأكدت الهيئة في بيان لها أن اجمالي حركة الصادرات تداول 5526 طن بضائع عامة ومتنوعة،  210 شاحنة ، 30 سيارة، وبلغ اجمالي حركة الواردات تداول 9832 طن بضائع عامة ومتنوعة، 37 شاحنة ، 410 ملاكي 
 
كما استقبل ميناء سفاجا السفينة COPERNICO بحمولة 9700 طن كبريت قادمة من السعودية و العبارة عمان باجمالي 16 شاحنة بحمولة 128 طن بضائع عامة ومتنوعة و 5 ملاكي والعبارة القاهرة بعدد رحلتين.
 
 كما تم مغادرة السفينة BERGE SNOWDON فارغة الي عرض البحر و السفينة امل باجمالي 100 شاحنة بحمولة 2389 طن بضائع عامة ومتنوعةو 4 ملاكي  والعبارة عمان باجمالي 22 شاحنة بحمولة 766 طن بضائع عامة ومتنوعة و 6 ملاكي والسفينة الحرية 2  باجمالي 86 شاحنة بحمولة 2339 طن بضائع عامة ومتنوعة والعبارة القاهرة بعدد 18 ملاكي 
 
واستقبل ميناء نويبع العبارة ايلة باجمالي 21 شاحنة فارغة  ومعدات بوزن 4 طن  و 9 ملاكي و 34 شاحنة فارغة  وتم مغادرة العبارة ايلة باجمالي 2 شاحنة بحمولة 32 طن بضائع عامة و 2 ملاكي .
 
كما استقبل ميناء السويس السفينة الحسين  قادمة من جدة بعدد 396 سيارة ملاكي، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4118 راكب بموانئها .
 

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