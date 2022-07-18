تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعه و247 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع حيث تم تداول 15358 طن بضائع عامة متنوعة و 247 شاحنة و 440 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 12 سفينة.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن اجمالي حركة الصادرات تداول 5526 طن بضائع عامة ومتنوعة، 210 شاحنة ، 30 سيارة، وبلغ اجمالي حركة الواردات تداول 9832 طن بضائع عامة ومتنوعة، 37 شاحنة ، 410 ملاكي

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة COPERNICO بحمولة 9700 طن كبريت قادمة من السعودية و العبارة عمان باجمالي 16 شاحنة بحمولة 128 طن بضائع عامة ومتنوعة و 5 ملاكي والعبارة القاهرة بعدد رحلتين.

كما تم مغادرة السفينة BERGE SNOWDON فارغة الي عرض البحر و السفينة امل باجمالي 100 شاحنة بحمولة 2389 طن بضائع عامة ومتنوعةو 4 ملاكي والعبارة عمان باجمالي 22 شاحنة بحمولة 766 طن بضائع عامة ومتنوعة و 6 ملاكي والسفينة الحرية 2 باجمالي 86 شاحنة بحمولة 2339 طن بضائع عامة ومتنوعة والعبارة القاهرة بعدد 18 ملاكي

واستقبل ميناء نويبع العبارة ايلة باجمالي 21 شاحنة فارغة ومعدات بوزن 4 طن و 9 ملاكي و 34 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة ايلة باجمالي 2 شاحنة بحمولة 32 طن بضائع عامة و 2 ملاكي .

كما استقبل ميناء السويس السفينة الحسين قادمة من جدة بعدد 396 سيارة ملاكي، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4118 راكب بموانئها .