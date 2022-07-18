بيطري الشرقية يُحصن 5 آلاف و420 رأس ماشية من الحمى القلاعية و الوادي المتصدع

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 14 يوليه 2022، قامت المديرية عن طريق 180 لجان، بتحصين 5 آلاف و420 رأس ماشية، للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع .

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى عقد 17 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وكذلك التعريف بأهمية التأمين على الماشية لتكوين مظلة حماية لمربي الحيوان والتعريف بأهمية الترقيم والتسجيل للثروة الحيوانية للحصول على جميع الخدمات البيطرية.



وتيسيراً على المواطنين، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين بالتنسيق مع لجان الإدارات المختصة والبالغ عددها 21 لجنة متابعة باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.







