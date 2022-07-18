بيطرى الأقصر يتابع عمل حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أعمال الحملة القومية للتحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث قام الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، بالمرور لمتابعة لجان التحصين والتقصي بإدارة أرمنت البيطرية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات، بتكثيف حملات التحصين.



وتم عمل جولات بأرمنت للمرور على أعمال الحملة لتحصين المواشي، وذلك بالتنسيق مع المهندس رفعت محمد علي مدير مديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس جابر محمد مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالأقصر، وبحضور الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية، والدكتورة الشيماء حفني مدير إدارة الابيديميولوجى والترصد الوبائي، والدكتورة تيسير بدوي مدير إدارة أرمنت البيطرية، للمشاركة في أعمال الحملة القومية للتحصينات للمواشي فى مختلف أرجاء الأقصر.



وخلال الجولات توجه الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، إلى مزرعة دير مارجرجس بالرزيقات، لمتابعة عمليات تحصين الأبقار والجاموس بحضور القس مرقس الرزيقي والقسم صمويل الرزيقي، والدكتور سمير جرجس مدير إدارة أرمنت البيطرية السابق، وتمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وتم توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.



وقام أعضاء اللجنة التى ضمت كل من الدكتور محمد حمزة رئيس وحدة أرمنت البيطرية، والدكتور محمد مدني رئيس قسم الوقاية بادارة أرمنت البيطرية، والدكتورة سيده محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية، وبمشاركة الدكتورة إيمان موسى والدكتورة سهيلة الشبراوي، بأعمال الإرشاد البيطرى والتحصينات والترقيم والتسجيل بقرية الرياينة بمركز أرمنت.



كما تم خلال الجولات والحملات تعريف المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات وأهمية التأمين على الماشية وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية، ومنع دخول أي أمراض وبائية وحملات التحصين والتي إنطلقت بتاريخ 14 يوليو الجارى، والمستمرة بكافة مدن المحافظة وذلك إستكمالاً لأعمال الحملة القومية للتحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.





جولات على حملة تحصين المواشي بالأقصر



جولة فى مزرعة دير مارجرجس لتحصين الماشي



زيارة مزرعة دير مارجرجس لمتابعة تحصين المواشي



مدير بيطرى الأقصر خلال حملات التحصين للمواشي



مدير بيطرى الأقصر يتابع عمل حملة تحصين المواشي بأرمنت



