اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 01:18 م
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بوريل: حل الحصار المفروض على الحبوب الأوكرانية مسألة حياة أو موت لكثير من البشر

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:58 ص
بوريل: حل الحصار المفروض على الحبوب الأوكرانية مسألة حياة أو موت لكثير من البشر جوزيب بوريل
أ.ش.أ

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قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن حل الحصار الذي تفرضه روسيا على إمدادات الحبوب الأوكرانية هو مسألة حياة أو موت لكثير من البشر .
 
وأضاف بوريل للصحفيين قبل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية "يتعين على روسيا إلغاء الحظر والسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية"، مشيرا إلى أن الوزراء سيناقشون خلال الإجتماع كيفية تطبيق العقوبات على روسيا بشكل أفضل وزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.
 
ومن المقرر أن يركز الاجتماع على الوضع في أوكرانيا، فيما من المتوقع أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، للاجتماع ويقدم تقريرا عن الوضع على الأرض.

جوزيب بوريل

الاتحاد الاوروبى

روسيا

اوكرانيا

الحبوب الأوكرانية



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