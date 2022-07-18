بعد 48 ساعة من البحث.. انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل في كفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في مياه فرع دمياط بمنطقة الجزيرة دائرة مركز شرطة كفر شكر، وذلك بعد 48 ساعة من أعمال البحث المتواصل عن الجثمان، جرى نقل الجثة لمستشفي كفر شكر المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بغرق شاب بمياه فرع دمياط يدائرة مركز شرطة كفر شكر.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وواصلت جهودها لسرعة انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "فاروق م إ ح"، 38 سنة، مقيم قرية البقاشين دائرة مركز شرطة كفر شكر، وجرى انتشال الجثة بالتنسيق مع الأهالى ونقلها لمستشفي كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.