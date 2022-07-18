بدء تسليم ملفات التقديم بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى بنها التعليمي اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن بدء تسليم ملفات التقديم بالمعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، وذلك لكل من سبق له التقديم على الرابط المحدد سابقا "أون لاين"، وذلك لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2022 / 2023، وذلك بدءا من اليوم الإثنين الموافق 2022/7/18، لاستكمال إجراءات التقديم ،وذلك طبقا للجدول الأتي طبقا لمجموع درجات الطالب في الصف الثالث الإعدادي:

- الاثنين 2022/7/18: الدرجة من 267 إلى 280

- الثلاثاء: الدرجة من 261 إلى 266,5

- الأربعاء: الدرجة من 255 إلى 260,5

- الخميس: الدرجة من 249 إلى 254.5

- السبت: الدرجة من 242 إلى 248.5

- الأحد: الدرجة من 233 إلى 241.5

- الإثنين: الدرجة من 220 إلى 232.5

- الثلاثاء: الدرجة من 210 إلى 219.5

- الأربعاء: المتخلفين عن التقديم بالدرجة من 280 إلى 240.

- الخميس: المتخلفين عن التقديم في الدرجة من 210 حتى 239.5.

وأوضحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أنه برجاء التوجه للمعهد الذي تم التقديم إليه مع صور المستندات الآتية:

1. بیان درجات الصف الثالث الإعدادي (إعدادية حديثة فقط)

2. بيان نجاح الصف الأول والثاني الإعدادي

3. شهادة الميلاد

4. صورة إيصال مرافق لكل من (غاز +كهرباء + مياه)

5. صورة بطاقة الأب والأم وجه وظهر سارية غير مجددة لأقل من عامين ومدون عليها رقمين تليفون عليهم واتس آب.



المواعيد والأوراق المطلوبة



