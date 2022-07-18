انهيار سقف بلكونه عقار في مدينه منوف.. صور

فريق المحافظات

تعرض عقار بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم، إلى سقوط سقف البلكونة الخاصة به، وذلك بشارع التحرير القبلى بالمدينة، دون أى إصابات أو خسائر بالأوارح .



على الفور، أنتقل وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينه منوف، يرافقه محمد الزرقانى نائب رئيس المركز والمدينه، إلى موقع العقار وبالمعاينة تبين إنهيار سقف بلكونه عقار بشارع التحرير القبلى بمدينه منوف دون إصابات.



وأكد عبد ربة أنه تم معاينة العقار كاملا ولم يتواجد أى خسائر فى الأراح أو أى إصابات ، موجها لجنه المنشآت الأيله للسقوط بمعاينه العقار وإعداد تقرير بشأنه.



وأوضح عبد ربة أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية برفع الاستعدادات لمواجهه الأزمات والكوارث وسرعه الاستجابه من خلال التواصل المستمر بغرفه العمليات واداره الازمات والكوارث.





اثر السقوط (1)



اثر السقوط (2)



انتقال رئيس المدينة للمعاينة (1)



انتقال رئيس المدينة للمعاينة (2)



انتقال رئيس المدينة للمعاينة (3)



صور للعقار (1)_1



صور للعقار (2)_1











