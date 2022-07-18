انقطاع المياه عن مدينة ناصر وتوابعها وضعفها فى الواسطى ببنى سويف.. التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، عن انقطاع المياه عن مدينة ناصر وتوابعها وضعف المياه عن مدينة الواسطى وتوابعها غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا، يأتى ذلك لأعمال صيانة بمحطة مياه أشمنت بمركز ناصر وتوقفها.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوى بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.