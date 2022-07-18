اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 04:57 م
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الوحدة المحلية برأس البر تشن حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات.. صور

الإثنين، 18 يوليه 2022 03:18 م
الوحدة المحلية برأس البر تشن حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات.. صور حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات
دمياط معتز الشربينى

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شنت الوحدة المحلية برأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي ونواب المدينة ومشرف عام الامتداد العمراني؛ حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات.

حيث قام قسم الاشغالات بالمنطقة بإزالة عدد 4 أسوار وسقيفة مخالفة حتى سطح الأرض وضبط المواد المستخدمة في ذلك.

كما قام  قسم الإشغالات بحملة مماثلة بشارع النيل ومنطقة السوق الحضاري والسوق السياحي والسوق العمومي وعدد من مناطق المدينة بالاشتراك مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة لمتابعة الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات المخالفة ؛ يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة.
 

حملة موسعة لازالة التعديات والاشغالات (1)
حملة موسعة لازالة التعديات والاشغالات (1)

 

حملة موسعة لازالة التعديات والاشغالات (2)
حملة موسعة لازالة التعديات والاشغالات (2)

 

 

حملة موسعة لازالة التعديات والاشغالات (3)
حملة موسعة لازالة التعديات والاشغالات (3)

دمياط

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