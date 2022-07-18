الكشف على 500 مريض فى اليوم الأول للقافلة الطبية بأبوصوير في الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جهود مديرية الصحة و السكان بالمحافظة في توفير الرعاية الطبية المجانية للأُسر الأكثر احتياجًا ، حيث نظمت مديرية الصحة و السكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبو عياد و التي تستهدفت أهالي قرية السبع آبار غربية التابعة لمركز و مدينة أبو صوير.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على 500 مواطن في أول أيام القافلة حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق على أن تستمر غدًا الثلاثاء ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة و السكان في جميع التخصصات بالقُرى و النجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، و ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأوضح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية لقرية السبع آبار غربية قد تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال و الباطنة و الجلدية و النساء و تنظيم أسرة و الجراحة، و عيادة الكشف المُبكر عن أمراض الضغط و السكر و معمل للدم و صيدلية تضم 80صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي و التوعية بأهمية تلقِّي لقاح كورونا و التسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف و العلاج و الإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض و ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

و أشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 165مواطن بعيادة الباطنة و 44 مواطن بالجراحة و 43 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 40 سيدة بالإضافة إلى استقبال 145 حالة بعيادة الأطفال ، و في عيادة الجلدية تم استقبال 37 حالة. كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط و السكر 25 حالة.

فى سياق أخر نظم فرع المجلس القومي للمرأه بالاسماعيليه برئاسة الدكتورة عفاف الكومى مقررة الفرع وتحت رعاية دكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ندوة للتثقيف الديني والتي تهدف لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر سماحة الإسلام والتصدي للعنف والارهاب والأفكار الهدامة. وذلك بالتعاون مع الازهر الشريف ومشيخه الازهر ومديريه الاوقاف و بحضور فضيلة الشيخ هاني عبدالعليم المنسق العام بالأزهر الشريف وفضيلة الشيخ الدكتورمحمد ابراهيم الحفناوي وفضيلة الشيخ عادل سمير عبدالغفار من مشيخة الازهر الشريف وفضيلة الشيخ محمد هدايه من مديرية الاوقاف وبمشاركه شادية رزق عضوه المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية وحضور احمد شومان المدير العام بالتربية والتعليم وأهالي الواصفية الكرام رجال وسيدات وفتيات وكان اللقاء مثمر ومفيد للجميع وقدم مركز الشباب الشكر للحضور الكريم ومشايخ الازهر الشريف علي حسن توجيهاتهم لسيدات وفتيات القرية والشكر لفرع المجلس القومي للمرأة بالاسماعيلية الدكتورة عفاف الكومي مقرر المجلس و لبني زكي المقرر المناوب لفاعليات الفرع وتقديم الخدمات لأهالي وشباب المركز من ندوات دينية وثقافية ، وتوفير استمارات بطاقة الرقم القومي مجانا من قبل فرع المجلس لسيدات وفتيات الواصفية .



























