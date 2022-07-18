اليوم السابع
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العثور على جثة طفلة غارقة بنهر النيل فى حلوان

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:23 ص
العثور على جثة طفلة غارقة بنهر النيل فى حلوان نهر النيل- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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نجحت  قوات الإنقاذ النهري، في العثور على جثة الطفلة الغارقة بنهر النيل أسفل الكوبري الجديد بحلوان، بعد أيام من عمليات البحث عنها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، مفاده سقوط طفلة من أعلى كوبري الدائري الأوسطي بنهر النيل بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الطفلة "مريم" 13 سنة وسقطت فى مياه النيل وحاول عدد من المواطنين إنقاذها ولكنها غرقت وجرفها التيار وتم نقلها الى المشرحة، وأثناء البحث عن جثة الطفلة لقي غطاس مصرعه غرقا في مياه النيل بمنطقة طرة البلد، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 

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حلوان

العثور على جثة طفلة في النهر



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