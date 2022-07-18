الصين تفتتح أول مطار محورى تخصصى للشحن فى آسيا.. صور

كتب خالد إبراهيم

أقلعت طائرة شحن من طراز بوينج 767-300 من مطار أتشو هواهو، فى مقاطعة هوبى، بوسط الصين، صباح أمس، إيذانًا بالبدء الرسمى لتشغيل أول مطار تخصصى للشحن فى الصين.



المطار الصيني



إقلاع أول طائرة من المطار الصيني



المطار الصيني يبدأ عمله الرسمى

ويقع المطار فى مدينة أتشو، وهو أيضًا أول مطار محورى تخصصى للشحن فى آسيا والرابع من نوعه فى العالم، بحسب "شينخوا".



بدأ العمل الرسمى فى المطار الصيني



الطائرة تستعد للانطلاق من المطار الصيني



طائرة بوينج تنطلق من المطار الصيني الجديد

ومن المتوقع أن يؤدى المطار الجديد، المجهز بمحطة شحن تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع، ومركز ترانزيت للشحن تقارب مساحته 700 ألف متر مربع، و 124 موقفًا ومَدرجين، إلى تحسين كفاءة نقل الشحن الجوى وتعزيز انفتاح البلاد.



الطائرة علي مدرج المطار الصيني



الطائرة تحلق فى سماء المطار الصيني



استعداد الطائرة للانطلاق من المطار الصيني

وقال سو شياو يان، كبير مديرى قسم التخطيط والتطوير بالمطار، إن تشغيل مطار أتشو هواهو يتوافق مع احتياجات التنمية فى الصين.



المطار الصيني الجديد



الطائرة تقف فى المطار الصيني



مراحل إعداد الطائرة للانطلاق من المطار الصيني

ووصل عدد الطرود التى تداولتها شركات البريد السريع الصينية إلى مستوى قياسى بلغ أكثر من 108 مليارات فى العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مستقر فى عام 2022 ، وفقًا للهيئة الوطنية للبريد.