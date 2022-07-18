الصحة تحذر من حقنة البرد السحرية.. تسبب ضعف المناعة وخلل بوظائف الكلى

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام حقن البرد المستخدمة فى علاج نزلات البرد وتابعت وزارة الصحة فى منشور اليوم: يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد وتتكون من مضاد حيوى وكورتيزون ومسكن للآلام.

وقالت وزارة الصحة والسكان: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية إنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية والإفراط فى استخدامها يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد .

وأضافت، أن الكورتيزون يمثل الإفراط فى استخدامة ضعف فى المناعة ولة أضرار كثيرة على مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم، بينما خوافض الحرارة الاستخدام الزائد لها يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكرى والربو، كما أن الإفراط فى تناولها يسبب قرحة فى المعدة واختلال فى وظائف الكلى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.