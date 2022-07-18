السجن 5 سنوات للمتهم بقطع عُقلة إصبع جارة في الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمود عيسى سراج الدين وسكرتير الجنايات السيد الوزيري بالسجن غيابيا 5 سنوات للمتهم " ص.م.د" لاتهامه بالتسبب في عامة مستديمة للمجني عليه " م.ف م" .



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 15257 لسنة 2821 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بتعدي المتهم علي المجني عليه وإصابته بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي بأن التحريات توصلت إلى وجود خلافات جيرة بين المتهم " ص.م.د " وبين المجني عليه " م.ف م" بسبب مشاجرة بين نجليهما وعند قيام المجني عليه بعتاب المتهم تعدى عليه بسلاح أبيض سكين بيده اليسرى مما ادى الى قطع جرحى في الإصبع البنصر الأيسر فتسبب له في عاهة مستديمة 10% وتحرر محضر بالواقعة وعرض الواقعة على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.









