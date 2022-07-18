السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة 35 قطعة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير الجنايات كريم الجنادي، بالسجن 5 سنوات للمتهم " م.م.أ" وغرامة خمسون ألف جنيه لاتهامه بالاتجار بالمخدرات .



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5960 لسنة 2022 جنايات مينا البصل، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات أنه بناء علي ورود اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها تواجد المتهم " م.م.ا" عاطل يزاول نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته حقيبة وتم ضبطه وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها علي عدد 35 قطعة حشيش وبتفتيش المتهم عثر معه علي مبلغ مالي وهاتف محمول و بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم .



