اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الجيبوتي يقلد نظيره الصومالي أرفع وسام شرف

الإثنين، 18 يوليه 2022 04:00 ص
الرئيس الجيبوتي يقلد نظيره الصومالي أرفع وسام شرف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
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قلد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي أرفع وسام شرف تمنحه الحكومة الجيبوتية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود؛ لدوره في تعزيز الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الصومالي والوفد المرافق خلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس الجيبوتي في القصر الرئاسي على شرف حسن شيخ محمود.

وأعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره للرئيس الجيبوتي وشعبه على منحه وسام الشرف وكرم وحفاوة الاستقبال الذي حظي به، مشيرا إلى أن هذه الزيارة هي بداية لتعزيز العلاقات الثنائية.

 


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الصومال



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