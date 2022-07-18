وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن هذه الضربة نفذت بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو على الموقع المذكور في بلدة "قنسطنطينوفكا" بدونيتسك، وأنها أدت أيضا إلى تدمير سبع مدرعات و12 مركبة خاصة.

وذكر كوناشينكوف أنه نتيجة ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة استهدفت نقطة انتشار مؤقتة لإحدى كتائب لواء الدفاع الإقليمي في مقاطعة تشيركاسى (وسط)، تم القضاء على 60 مسلحا، وتدمير راجمتي صواريخ وأربعة مدافع.

وأشار الى أن غارات للقوات الروسية في دونيتسك أصابت أكثر من 10 راجمات صواريخ "جراد"، و8 قطع من المدرعات، فيما أدى قصف بالمدفعية الصاروخية لمطار ميداني عسكري أوكرانى في دونيتسك أيضا، إلى تدمير مروحيتين من طراز "مي-8" وألحاق أضرار جسيمة بمروحيتين أخرتين.

وأوضح أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ضربت خلال يوم 14 موقع قيادة، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 286 منطقة، وبين الأهداف المدمرة منظومة للطائرات من طراز "بوك-إم1"، وثلاثة مستودعات للأنظمة للصاروخية والمدفعية، ومستودع وقود ،

لافتا الى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 طائرات بدون طيار أوكرانية خلال اليوم الماضي.

وبذلك وصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 257 طائرة أوكرانية، و142 مروحية، و1564 طائرة بدون طيار، و356 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و099 4 دبابة ومدرعة أخرى، و759 راجمة صواريخ، و3157 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4392 مركبة عسكرية خاصة.

وفي السياق، أعرب المتحدث الرسمي باسم قوات دونيتسك إدوارد باسورين عن اعتقاده بأنه سيتم تحرير كامل دونباس خلال العام الجاري، موضحا بالقول: "لقد حققنا تقدما محددا، وفي المستقبل - ولن نتحدث هنا عن مواعيد دقيقة- لكن تحرير أراضي دونباس سينجز هذا العام بالكامل".

من ناحية أخرى، طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي بإرسال أسلحة إضافية إلى البلاد وفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، "تحدثت اليوم مع وزراء الاتحاد الأوروبي بمجلس الشؤون الخارجية .. ورسالتي الرئيسية: أن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وفرض عقوبات على روسيا، ومحاسبة موسكو هي ثلاثة طرق لاستعادة السلام ودعم الأمن وحماية الاستقرار في أوروبا".

وفيما يتعلق بفرض المزيد من العقوبات على روسيا، أشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أنه يتعين حظر الطاقة وتحديد سقف أسعار النفط وحظر جميع القنوات التليفزيونية الروسية.