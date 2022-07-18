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البيت الأبيض: بايدن يرحب بقرار دول الخليج تقديم دعم مالى لمستشفى فى القدس

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:01 ص
البيت الأبيض: بايدن يرحب بقرار دول الخليج تقديم دعم مالى لمستشفى فى القدس بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال بيان للبيت الأبيض، إنه تم التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف البيت الأبيض، أنه تم التأكيد على التعاون المشترك لدعم الاقتصاد العالمي، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرحب بقرار دول الخليج تقديم دعم مالي لمستشفى في القدس .

 

وأوضح البيت الأبيض: دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، ملتزمة باستقرار وأمن المنطقة .

 

وتابع البيت الأبيض: "التأكيد على خلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتم بحث التعاون الثنائي والعمل على تقوية قدرات دول الخليج الدفاعية".


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