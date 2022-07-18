الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدا بالمحافظات الجمعة المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف ، افتتاح 13 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2022م حتى تاريخه ( 49 ) مسجدًا ، منها (40) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (9) مساجد صيانة وتطويرًا.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف قنا

1. البيجية الفوقانية – البيجية - قنا

2. آل مدني – القمانة – نجع حمادي

مديرية أوقاف المنيا

3. الشيخ حسن رضوان – بردونة الأشراف – بني مزار

مديرية أوقاف البحيرة

4. الشراقوة – طيبة – مركز الدلنجات

5. الحاج عبد الونيس القبلي النفيس – مركز أبو المطامير

6. علي بن أبي طالب – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف سوهاج

7. العمدة – المحامدة القبلية – مركز سوهاج

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. عمر بن الخطاب – العهدة - التل الكبير

9. الرحمن – المحطة - التل الكبير

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. النور - العمدان - الرياض غرب

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. بلال بن رباح الشهير بالحداد – القنطرة غرب

مديرية أوقاف قنا

2. النصر – أبو دياب شرق-دشنا

3. الشيخ علي - الجبلاو – قنا