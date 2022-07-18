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الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدا بالمحافظات الجمعة المقبل

الإثنين، 18 يوليه 2022 02:48 م
الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدا بالمحافظات الجمعة المقبل افتتاح مسجد
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 13 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2022م حتى تاريخه ( 49 ) مسجدًا ، منها (40) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (9) مساجد صيانة وتطويرًا.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف قنا
1. البيجية  الفوقانية – البيجية - قنا
2. آل مدني – القمانة – نجع حمادي
مديرية أوقاف المنيا
3. الشيخ حسن رضوان – بردونة الأشراف – بني مزار 
 
مديرية أوقاف البحيرة
4. الشراقوة – طيبة – مركز الدلنجات
5. الحاج عبد الونيس القبلي النفيس – مركز أبو المطامير
6. علي بن أبي طالب – مركز حوش عيسى 
 
مديرية أوقاف سوهاج
7. العمدة – المحامدة القبلية – مركز سوهاج 
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
8. عمر بن الخطاب – العهدة  - التل الكبير 
9. الرحمن – المحطة  - التل الكبير 
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. النور  - العمدان  - الرياض غرب
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير: 
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. بلال بن رباح الشهير بالحداد – القنطرة غرب 
 
مديرية أوقاف قنا
2. النصر – أبو دياب شرق-دشنا
3. الشيخ علي  - الجبلاو – قنا
 
 

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