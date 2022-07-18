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الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط.. تصل لـ 2.5 متر

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:38 م
الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط.. تصل لـ 2.5 متر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 : 2.5 متر.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع الأمواج يستمر خلال الـ 48 ساعة المقبلة، على سواحل البحر المتوسط، مناشده المواطنين على الشواطئ توخى الحذر بسبب ارتفاع الأمواج.
 
ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة ، ليسود طقس شديد الحرارة  رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و  جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية،   معتدل الحرارة  رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2 : 3 درجة، مع وجود  نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 29 درجة.

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