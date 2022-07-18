استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

أ ش أ

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 67 ألفا و817 إصابة جديدة و97 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 20 مليونا و145 ألفا و859 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 169 ألفا و925 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 900 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و996 ألفا و340 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و234 حالة وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و963 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و622 ألفا و981 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 35 ألفا و855 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا تسجيل 3 آلاف و540 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 6 ملايين و134 ألفا و953 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 156 ألفا و839 حالة وفاة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و751 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 7 ملايين 278 الفا و478 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 141 ألفا و499 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض. وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في سنغافورة منذ بداية تفشي الوباء بلغ مليونا و596 ألفا و46 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1453 حالة وفاة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 48 ألفا و906 حالة إصابة و119 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 198 ألفا و48 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و 243 ألفا و56 حالة إصابة.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 336 ألفًا و740 حالة إصابة والوفيات إلى 5668 حالة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 190 إصابة وحالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 794 ألفًا و588 إصابة و الوفيات إلى 9723 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 745 إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة جراء العدوى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10 ملايين و760 ألفا و595 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 43 ألفا و91 حالة وفاة.

وفي كراواتيا، سجلت وزارة الصحة 979 إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جراء العدوى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و168 ألفا و111 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و156 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت وزارة الصحة 2165 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة جراء العدوى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و963 ألفا و934 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 65 ألفا و813 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 566 إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة جراء العدوى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و60 ألفا و248 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6667 حالة وفاة.

وفي تشيلي، سجلت وزارة الصحة 6920 إصابة جديدة، و47 حالة وفاة جراء العدوى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و137 ألفا و152 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 59 ألفا و86 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 2055 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة جراء العدوى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و56 ألفا و691 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و169 حالة وفاة.