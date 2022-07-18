استعدادات أمنية مكثفة لتأمين نهائى أمم أفريقيا لليد بمصر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين نهائى بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد المقامة بمصر، بين منتخبنا الوطني والرأس الأخضر بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى التاسعة مساء اليوم الإثنين.

وشكلت الأطقم الأمنية بالمجموعة الإفريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، والضيوف والشخصيات العامة، واللاعبين والجماهير، وخلق أجواء آمنة للجميع.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29/27 بنصف نهائى البطولة. انتهى الشوط الأول بنتيجة 17/16 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كل من يحيى خالد وعلى زين فى شوط شهد ندية قوية بين كلا المنتخبين ولكن خبرات الفراعنة حسمت الشوط بفارق هدف، بينما شهد الشوط الثانى تألقا ملحوظاللاعب عمر الوكيل بكار ومعه يحيى الدرع وسط تركيز الفراعنة للمحافظة على التقدم وتحقيق الفوز.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.