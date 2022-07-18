اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 08:04 ص
أكرم القصاص
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ارتفاع ضحايا تفجير مدينة جوهر الصومالية لـ5 قتلى و 14 مصابا.. و"الشباب" تتبنى

الإثنين، 18 يوليه 2022 07:00 ص
ارتفاع ضحايا تفجير مدينة جوهر الصومالية لـ5 قتلى و 14 مصابا.. و"الشباب" تتبنى تفجير فى الصومال - أرشيفية
وكالات

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لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم أمس الأحد، بانفجار سيارة بهجوم استهدف فندقا في مدينة جوهر بالصومال حسب ما أفادت الشرطة.

 

وأدى الانفجار إلى إصابة 14 آخرين وتدمير المباني المجاورة للفندق الذي يقع في مدينة جوهر على بعد حوالي 90 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو.

 

وقالت الشرطة، إن سيارة محملة بالمتفجرات صدمت الجدار الخارجي للفندق الذي يقصده نواب الولاية وغيرهم من المسؤولين المحليين، وفقا للتلفزيون الصومالي الرسمي.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محمد علي، الضابط في شرطة جوهر، قوله إن الهجوم تسبب "بمقتل خمسة مدنيين بينهم نساء يعملن في الفندق وحراس أمن".

 

ووصف ضابط الشرطة محمد علي الانفجار بأنه "الأكبر على الإطلاق في جوهر" وألحق أضرارا كبيرة بالمباني في المدينة.

 

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

 


حركة الشباب

مدينة جوهر الصومالية

جوهر

الصومال



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