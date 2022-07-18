اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 03:23 م
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الرئيسية صحة وطب

ابتلاع اللبان لا يسبب مشاكل بالجهاز الهضمى ولا يلتصق بالمعدة

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:48 م
ابتلاع اللبان لا يسبب مشاكل بالجهاز الهضمى ولا يلتصق بالمعدة هل بلع اللبان يسبب مشكلة ؟
كتبت أمل علام

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كشف الطبيب الروسي سيرجي فيالوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، عما يحصل عند ابتلاع اللبان (العلكة)، مشيرًا إلى أن الكبار ينصحون الصغار دائمًا بعدم ابتلاع العلكة لأنها لا تهضم وقد تشكل خطورة على الجسم، ولكن الأخصائي لا يتفق مع هذا التحذير، لأن منتجي العلكة يأخذون هذه المسألة بعين الاعتبار، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة RIA Novosti.

 
ابتلاع اللبان
ابتلاع اللبان

وقال: "يمكن ابتلاع اللبان، ولكن لا ينصح بذلك، لأنها لم تنتج لهذا الغرض، وبالإضافة إلى ذلك جميع منتجي اللبان أخذوا خطر ابتلاع اللبان بالاعتبار، أي يجب ألا تلحق العلكة أي ضرر بصحة الإنسان في حال ابتلاعها"، مضيفا، إنه لا يمكن أن تسد العلكة أو اللبان الأمعاء أو تلتصق بجدرانها.

وأوضح: "معظم أنواع العلكة مواد محايدة وخاملة، وهي تحتوي بداخلها على مواد النكهة ومواد مالئة، وعند مضغها تبقى المادة المالئة فقط، التي لا تتفاعل مع أي مادة أخرى، وتمر بهدوء عبر الجهاز الهضمي وتخرج بصورة طبيعية من الجسم".

وينصح الأخصائي بعدم الإفراط في مضغ العلكة، لأنها قد تسبب بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي، موضحا أنه  "بصورة عامة لا ينصح بمضغ العلكة دائما، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السوربيتول (مادة بديلة للسكر) ومواد أخرى "تغذي" البكتيريا المعوية، تؤدي إلى زيادة أعدادها، ما يسبب زيادة في تكون الغازات وانتفاخ البطن وعدم الراحة".

 

 


ابتلاع اللبان

بلع اللبان

أضرار بلع اللبان

ضرر بلع اللبان

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