اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 04:25 م
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إصابة 5 أشخاص فى أعمال عنف بجنوب أسبانيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 03:52 م
إصابة 5 أشخاص فى أعمال عنف بجنوب أسبانيا الشرطة الأسبانية ـ صورة أرشيفية
مدريد (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة الأسبانية، اليوم الاثنين، إصابة أربعة أشخاص بطلق نارى وجرح شخص آخر بسكين فى أعمال عنف اندلعت بملهى ليلى فى جنوب أسبانيا.

وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية - أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة وهما يحملان الجنسية الإيرلندية، فيما يعتقد أن الشخص الذى طعن هو من أطلق الرصاص، وهو رهن الاعتقال.

ولم تذكر الشرطة سبب اندلاع العنف المسلح الذي وقع في بلدة ماربيا الكائنة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي يقصدها السياح لقضاء العطلات .. كما لم تكشف عن أسماء المتورطين فيه.


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