إصابة 3 أشخاص بإعياء شديد إثر تناول وجبة طعام فاسدة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص من أسرة وحد بحالة اعياء شديده اثر تناول وجبه طعام فاسدة وتم نقلهم الى المستشفى العام بمركز العدوة شمال محافظة المنيا لتلقى العلاج .



تلقت الأجهزة الامنية بمديرية امن المنيا اخطارا من مستشفى العدوة النموذجى يفيد وصول 3 اشخاص فى حالة اعياء شديدة أثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة، وعلى الفور تم عمل الاسعافات الاولية لهم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.



وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار اخطار النيابه لتباشر التحقيق.





