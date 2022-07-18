إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 18 شخصا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين وجميعهم من أبناء مركز ملوي، إلى المستشفى التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطرق.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5912 ن ا ا، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي، ووجود عدد كبير من المصابين.

تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وبالانتقال والفحص، تبين إصابة 18 شخصا جميعهم من أبناء مركز ملوي، وتم نقلهم إلى المستشفي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، حيث تراوحت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث، وقوع الحادث نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، الذي فشل في السيطرة على المركبة، التي إنقلبت علي جانب الطريق ونتج عن ذلك إصابة جميع الركاب وعددهم 18 وبينهم 8 عمال و7 طلاب، وقد تقرر خروج 5 مصابين لتماثلهم للشفاء والباقون حالتهم العامة مستقرة.

وقد انتقل رجال المرور لفحص الحادث ورفع آثاره وتسيير الحركة، وتم التحفظ علي السيارة، وتحرر محضر برقم 4587 إداري، وأنتدبت النيابة مهندس فني من إدارة المرور لمعرفة أسباب الحادث.