إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 11 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، مساء اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق " الصالحية الجديدة _القصاصين"، وتم نقلهم إلى مستشفيات الصالحية الجديدة، والقرين والإسماعيلية، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث سير بطريق" الصالحية الجديدة_ القصاصين" وتبين من التحريات انقلاب سيارة ميكروباص،اثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.



أسفر الحادث عن إصابة 11 منهم بسحجات وإصابات متفرقة، تم نقل 6 منهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة، و3 الى القرين و2 الى الإسماعيلية، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم رفع اثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام المركبات.