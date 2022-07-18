إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أُصِيب 11 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا أمام قرية بلنصورة التابعة إدارياً لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن إصابة 11 عاملاً، بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلاب السيارة.



تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.





