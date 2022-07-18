إزالة حالتي تعدٍّ على الأراضى الزراعية فى أرمنت الوابورات والحيط بالأقصر..صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، وفى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث وجه المهندس رفعت محمد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، بضرورة مرور الإدارات الزراعية الدائم بالمحافظة، بهدف التأكد من عدم التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.

فى هذا الصدد قال المهندس أحمد بغدادي السمان مدير الإدارة الزراعية بمركز أرمنت، إنه تم رصد حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بناحيتي أرمنت الوابورات والحيط، والتعدى كان أعمدة على مساحة 175 مترا، وسور على مساحة 175 مترا أيضآ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات المختصة بذلك، كما تم تنفيذ الإزالات الفورية في المهد بمعدات الوحدة المحلية لمجلس ومدينة ارمنت، حيث نفذ الإزالة مهندسي القطاع الزراعي بالإدارة الزراعية بأرمنت ورؤساء الوحدات الزراعية والمشرفين الزراعين، وذلك تحت إشراف ومتابعة مهندس فوزي محمد رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بأرمنت.

فيما شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، انطلاق رجال لجان التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لإدارة الطود البيطرية، العمل فى الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.



إزالة حالتين تعدى على الأراضى الزراعية فى أرمنت الوابورات والحيط (1)



إزالة حالتين تعدى على الأراضى الزراعية فى أرمنت الوابورات والحيط (2)



إزالة حالتين تعدى على الأراضى الزراعية فى أرمنت الوابورات والحيط (3)









