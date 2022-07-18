إخلاء منزل يمثل خطورة داهمة على المواطنين بمدينة طلخا في الدقهلية.. صور

قام الدكتور عماد ميلاد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، بالاشراف على تنفيذ قرار اخلاء لعقار يمثل خطورة على حياة المواطنين، وصادر له قرار ازالة، وذلك بحضور قوة امنية من مركز شرطة طلخا، ومسئولو الادارة الهندسية، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والشؤون القانونية برئاسة المركز،وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية .

هذا وكلف محمد امين الدمرداش رئيس مركز ومدينة طلخا لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بفحص العقارات التى تمثل خطورة وذلك حفاظا على ارواح المواطنين

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات محمد امين الدمرداش رئيس مركز ومدينة طلخا،

بعرض المنشات الايلة للسقوط والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين. على اللجنة المختصة ، حتي لا تتعرض حياة المواطنين للخطر