إحالة العاملين بـ 5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة بعض مراكز الشباب بإدارتي كفر شكر وبنها، وذلك في ظل توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والهيئات.

وتابعت اللجنة، مركز شباب أسنيت وميت الدريج وكفر فرسيس ومرصفا وسندنهور، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائيه ضد كورونا.

كما شملت المتابعة مركز شباب كفر على شرف الدين وكفر الشموت والشموت وكفر العرب، وتبين أن هذه المراكز تمارس نشاطها في ظل غياب بعض العاملين بها، بينما وجد مركز شباب فرسيس مغلق في أوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة عدد من مراكز الشباب بتدوين ساعة حضور وساعة إنصراف طرفى الرؤية بالسجل واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لعمل صيانة للحمامات بعض المراكز.

ومن ناحيته أحال الصبروط، العاملين المتغيبين بالمراكز للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.