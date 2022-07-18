أسرة مريض تعتدي على طاقم طبى بمستشفى المحلة العام في الغربية

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، تفيد بتعرض الطاقم الطبي والتمريض بقسم الاستقبال بالمستشفى للضرب والسب والقذف وتحطيم واتلاف محتويات قسم الاستقبال وتعريض حياة مريض آخر للخطر أثناء الكشف عليه.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية والدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء بالغربية، وايمن عصام المستشار القانوني لنقابة الأطباء بالغربية.

وكشف ايمن عصام المستشار القانوني لنقابة الأطباء بالغربية تفاصيل الاعتداء على الطاقم الطبي والتمريض بمستشفى المحلة العام مؤكدا أنه أثناء قيام الطاقم الطبي والتمريض بقسم الاستقبال بمتابعة حالة وفحص مريض يعاني من تشنجات كهربائية في قسم الاستقبال ، قامت والدة طفل مريض بالتهكم بالسب والقذف والاعتداء على طبيبة بقسم الاستقبال أثناء ممارسة عملها وفحصها حالة مريض قائلة "سيبي إلى فى ايدك وشوفي حالتي"

وتابع المستشار القانوني لنقابة الأطباء بالغربية، حاول الطاقم الطبي والتمريض بقسم الاستقبال بالمستشفى تهدئة الأم لكن فوجئوا بقيامها بالتعدي عليهم بالضرب وتحطيم واتلاف محتويات قسم الاستقبال بالمستشفى، مما أدى إلى حالة من الذعر بين المرضى وحرر محضر في قسم الشرطة بأسم المنشأة الطبية

في نفس السياق أعرب الدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء بالغربية عن أمله أن تتوقف هذه الاعتداءات المتكررة على الأطباء، وأن يتم تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وأن تكون هناك عقوبة رادعة للتصدي لذلك لافتا أن الأطباء أثبتوا للجميع أنهم الجيش الأبيض الذي يحاول إنقاذ البشرية في جميع أنحاء العالم .