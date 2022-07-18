أسامة ربيع: إزالة 30 مليون متر مكعب رمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، زيادة عدد الكراكات العاملة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه، إلى 9 كراكات، جاء ذلك خلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة، ومتابعته لمستجدات أعمال التكريك بمشروع التطوير.



وأشار الفريق ربيع إلى عودة انضمام الكراكة "مشهور"، إحدى الكراكات التابعة للهيئة، للعمل بمشروع توسعة القناة، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، وذلك بعد انتهاء أعمال العمرة السنوية بالكراكة، والتي استغرقت 6 أشهر، بترسانة بورسعيد البحرية، مؤكدا أن وتيرة العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، تمضي بخطى متسارعة، وفقا للجدول الزمني المحدد، في ظل زيادة عدد الكراكات العاملة في المشروع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار العمل على تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس والحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا.



وأوضح الفريق ربيع بأنه تمت إزالة 30 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، حيث تمت إزالة 22 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة، كما تم إزالة 8 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه بمشروع التوسعة والتعميق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة.



خلال جولته، حرص الفريق ربيع على تحية الأطقم العاملة على الكراكات المشاركة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه حيث تعمل حاليا خمسة كراكات في مشروع التوسعة والتعميق وهم الكراكة "مهاب مميش" والكراكة "حسين طنطاوي والكراكة "مشهور" والكراكة"الصديق" والكراكة" طارق بن زياد"، فيما تشارك الكراكات "الحمرا" و"المرفأ" و"الصدر" و"كاسيوبيا" في مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى.



واطلع رئيس الهيئة على نسب الإنجاز بأعمال التكريك بالمشروع، والتي بلغت 43.6% لمشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، وما يقرب من 35.5% هى نسبة إنجاز أعمال التكريك بمشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى، كما تعرف على نسب تقدم الأعمال الهندسية والمدنية التي تتم بمحيط مشروع التوسعة حيث تم الانتهاء من مايقرب من 69 % من أعمال إنشاء التكسيات الجديدة بالجانب الشرقي لأعمال التوسعة، كما بلغت نسبة تنفيذ شمعات الرباط 50 % ، كما قاربت أعمال تجهيز أحواض الترسيب على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت 92.5%.





جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



