نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها المؤتمر الصحفى للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، فى المستشارية الألمانية.
الرئيس السيسي: أطلعت المستشار الألمانى على آخر تطورات قضية سد النهضة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه أطلع المستشار الألماني أولاف شولتس، على آخر تطورات قضية سد النهضة، مؤكدا استمرار مصر في سعيها لإيجاد حل عادل يراعي متطلبات مصر من خلال التوصل إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد.
الرئيس السيسي: أزمة الطاقة عالمية.. ومستعدون للتعاون مع أوروبا لتخفيف آثارها
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أزمة الطاقة أزمة عالمية كاشفة، وليست فقط في توفر إمدادات الطاقة، ولكن أيضا في تكلفة هذه الإمدادات، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار على الدول وكذلك مصر.
المستشار الألمانى: مصر تلعب دورا محوريا ومهما فى أزمتى فلسطين وليبيا
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن على الجميع العمل على تسريع وتيرة العمل المشترك قبل مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ COP 27، وتم الاتفاق داخل الاتحاد الأوروبي على مسار واضح لإنجاح المؤتمر، "يجب أن نسعى حثيثا للعمل على ما تمخضت عنه اتفاقية باريس لتقليل الانبعاثات الكربونية والاتجاه للتحول الأخضر".
الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف للدول والمنظمات الدولي والمجتمع المدني وغيرها بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات سواء المسار التفاوضي الحكومي وهو المحدد الرئيسي للسياسات الدولية ونسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة في الملفات محل التفاوض.
مدبولى: تطوير عواصم المحافظات وإحياء القاهرة التاريخية يحقق مشروعات حضارية
وزير الخارجية ونظيرته الألمانية يفتتحان فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ
افتتح وزير الخارجية سامح شكرى - الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ - ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك صباح اليوم الاثنين، فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ والذى يعقد ببرلين.
المستشار الألماني: مواجهة تغير المناخ ضرورة وأشيد بتنفيذ مصر "القطار السريع"
الصحة: العالم يشهد زيادة فى إصابات كورونا ويجب تطبيق الإجراءات الاحترازية
أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان إن جائحة كورونا مازالت مستمرة ولم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهائها وتابع: على الجميع الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع العدوى وانتشارها
طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط والعظمى بالقاهرة 36 درجة
أسعار الذهب تتراجع 10جنيهات فى مستهل تعاملات الأسبوع وعيار21 بـ980 جنيها
الصحة: فحص 405 آلاف مواطن فوق سن 65 عاما ببرنامج الرعاية المستمرة لكبار السن
سامح شكري: مصر تسعى لتحقيق أفضل النتائج خلال قمة المناخ في شرم الشيخ
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية الوصول إلى اتفاق بشأن قضية المناخ خلال حوار بطرسبرج، متابعا: "يجب التعامل مع الجانب المادي من تحمل أضرار التغير المناخي من قبل الجميع ومن المهم الوصول في حوار بطرسبرج إلى اتفاق وإجراءات مؤثرة".
تنفيذ مشروعات تحول رقمى فى التعليم العالى والبحث العلمى بأكثر من 11 مليار جنيه
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمي، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
الحكومة: توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير 900 ألف فرصة سنويا
"الصحة" تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم
البابا تواضروس: مصر تعيش نهضة شاملة يقودها الرئيس السيسي
أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تعيش نهضة شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن تلك النهضة لها إنجازات واسعة فى كافة المجالات.
التعليم: عقد امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين بالخارج خلال شهر يوليو
إلغاء 500 رحلة طيران فى إيطاليا بسبب إضراب موظفي الخطوط الجوية
فيتوريا يحضر مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى كأس مصر باستاد القاهرة
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