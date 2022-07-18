التعليم: عقد امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين بالخارج خلال شهر يوليو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين في الخارج خلال يوليو الجارى.
 

إلغاء 500 رحلة طيران فى إيطاليا بسبب إضراب موظفي الخطوط الجوية

ألغيت عدة رحلات جوية في إيطاليا أمس، الأحد، بسبب إضراب موظفي الخطوط الجوية ومراقبي الحركة الجوية، وفقا لصحيفة "لا تيرثيرا" الإسبانية.
 