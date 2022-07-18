أخبار البورصة اليوم الإثنين 18-7-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 18-7-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.974 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-1، بنك كريدي أجريكول مصر، عبور لاند للصناعات الغذائية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.974 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388.1 مليون ورقة مالية بقيمة 930.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.18%، والعرب على 6.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 49.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 31.7 مليون جنيه، 218.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 287.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 8867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1604 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 10860 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1725 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2527 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3533 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1212 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 15 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة، أمس الأحد، منح شركات الأهلي للتنمية والاستثمار، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، مهلة أخيرة لمدة أسبوع لموافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2022، وذلك في ضوء إرسال المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2022 على أن يتم إعادة عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حال عدم الالتزام.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي على بقيمة 10 آلاف جنيه على شركات الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الأهرام للطباعة والتغليف، جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، جولدن بيراميدز بلازا، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد على أن يتم إعادة عرض موقف الشركات على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركات.

أسهم خزينة

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، دلتا للإنشاء والتعمير، ابن سيناء فارما، شراء الأولى 375 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.16%، والثانية 200 ألف سهم، والثالثة مليون سهم، لتصل نسبة 0.0458% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 246 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 8.932%، شراء الخامسة 2.5 مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 40152 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 375 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شركة مستشفى كليوباترا 48.4 ألف سهم، 55 ألف سهم، 320 ألف سهم، 37990 سهم، 365 ألف سهم، 278 ألف سهم، 600 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5330 سهم، 210 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 8924 سهم.

بنك فيصل

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، حجم أعمال 140.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 132 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 6.1%، وبلغ إجمالي الأصول 138.3 مليار جنيه مقارنة مع 130.1 مليار جنيه بنسبة نمو 6.3%.

بنك الشركة المصرفية

قال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إنه لم يتم التصرف في حصة البنك بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية.