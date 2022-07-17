اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 12:54 م
أكرم القصاص
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4 قتلى فى سقوط هليكوبتر عائدة من مهمة للشرطة الأمريكية بنيو مكسيكو

الأحد، 17 يوليه 2022 12:34 م
4 قتلى فى سقوط هليكوبتر عائدة من مهمة للشرطة الأمريكية بنيو مكسيكو تحطم طائرة - صورة أرشيفية
وكالات

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لقي 4 أشخاص حتفهم عندما سقطت طائرة هليكوبتر تابعة لإدارة الشرطة الأمريكية في ولاية نيو مكسيكو.

 

وحسب موقع العين الإخبارى، كان الضحايا الأربع في طريق عودتهم من مساعدة رجال الإطفاء في مواجهة حريق غابات.

وقال مكتب شرطة مقاطعة برناليلو إن ثلاثة أفراد من مكتب إدارة الشرطة وموظفا واحدا من إدارة الإطفاء بالمقاطعة كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر التي سقطت في وقت متأخر أمس السبت بالقرب من مدينة لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو.

وأضاف مكتب إدارة الشرطة: "لا معلومات عن وجود ناجين. كان هؤلاء الأفراد في طريق عودتهم إلى ألبوكيرك بعد مساعدة أطقم الإطفاء في حريق إيست ميسا".

ولفت إلى أن التحقيق في الحادث لا يزال في مراحله الأولية.

 


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