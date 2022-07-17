17 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات الكشف وإجراء العمليات بالمجان لأهالى شمال سيناء

وقال الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، فى بيان له، إن الدفعة الجديدة تضم 17طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة.

وأضاف أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.