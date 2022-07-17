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17 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات الكشف وإجراء العمليات بالمجان لأهالى شمال سيناء

الأحد، 17 يوليه 2022 09:42 ص
17 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات الكشف وإجراء العمليات بالمجان لأهالى شمال سيناء مستشفى العريش العام - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل مستشفى العريش العام، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.
 
وقال الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، فى بيان له، إن الدفعة الجديدة تضم 17طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة.
 
وأضاف أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.
 

 


شمال سيناء

العريش

مستشفى العريش العام

وزارة الصحة



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