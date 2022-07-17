وزير العدل الكويتي يبدأ زيارة رسمية للجزائر تستمر 5 أيام

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بدأ وزير العدل الكويتي المستشار جمال هاضل الجلاوي، اليوم الأحد، زيارة رسمية للجزائر تستمر خمسة أيام، على رأس وفد من وزارته.



وذكرت وزارة العدل الجزائرية - في بيان - أنه من المقرر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي العدل في البلدين، مشيرة إلى أن الزيارة تشكل فرصة للجانب الكويتي من أجل زيارة مؤسسات تابعة لقطاع العدالة ومواقع أثرية وهيئات ثقافية.



وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين، والإرادة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون في المجال القانوني، لاسيما لتبادل الخبرات والتجارب، خاصة في مجال تدريب القضاة وتحديث أنظمة العدالة، بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء القضائي بكلا البلدين.