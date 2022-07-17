وزارة الدفاع الأوكرانية: لا توجد أى منطقة آمنة فى كييف

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن القوات الروسية لم تنجح باستهداف أنظمة هيمارس التى نملكها، موضحة أن القوات الروسية عجزت عن تحقيق أى تقدم خلال الأيام الأخيرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الدفاع الأوكرانية: "ليس لدينا أى مؤشرات عن هجوم روسى موسع"، موضحة أن القوات الروسية تقصف بالصواريخ مدنا أوكرانية مسالمة.

وتابعت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه لا توجد أى منطقة آمنة فى أوكرانيا.

وفى وقت سابق قال رئيس بلدية مدينة "ميكولايف"، ألكسندر سينكيفيتش، اليوم، إن صواريخ روسية ضربت منشأة صناعية فى مدينة ميكولايف الاستراتيجية جنوبى أوكرانيا.

وقال سينكيفيتش- فى تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن الصواريخ الروسية أصابت منشأة صناعية، وبنى تحتية، فى المدينة، والتى تعد مركزا رئيسيا لبناء السفن فى مصب نهر "بوك" الجنوبى، مؤكدا أنه لم ترد أى معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.

وواجهت ميكولايف ضربات صاروخية روسية بشكل متكرر، فى الأسابيع الأخيرة، فى حين يسعى الروس إلى تقليل فاعلية الدفاعات الأوكرانية.