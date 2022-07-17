نجاح إجراء 3 عمليات قسطرة قلبية لأول مرة بمستشفى الأطفال بالعديسات بالأقصر

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بالتزامن مع تشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات، نجح الفريق الطبي بقسم القلب بالمستشفى في إجراء عدد ثلاث عمليات قسطرة قلبية كبار، وقد شارك فى إجراء العمليات الفريق الطبي المكون من الدكتور محب مراد صحبي مدرس واستشاري القلب بمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور محمد طه جلال أخصائى القلب و الأوعية الدموية بالمستشفى، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض محمد أحمد داوود وعلي حسن خليفه، وبمشاركة متميزة من فريق الأشعة: محروس عبد العزيز علي، وإبراهيم عبد النبي الصادق، ومحمود مصطفى وهب الله، وإسلام حسن محمد.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لأول مرة بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالأقصر، نجح قسم جراحة القلب و الصدر في إنقاذ طفلين أحدهما عمره ثلاث سنوات والآخر سنة ونصف يعانيان من وجود ارتشاح بلوري صديدي وانكماش بالرئة اليمنى مع وجود خراج بالرئة.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، فى بيان صحفى، أنه بعد انتهاء عملها بمستشفى مخصصة لعزل حالات كورونا، بدأت مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالاقصر فى تحقيق نجاحات في مجال طب الأطفال التخصصي، حيث تم دخول طفلين الى رعاية الأطفال بالمستشفى وهم في حالة حرجة من حيث صعوبة شديدة في التنفس وسعال شديد وارتفاع في درجة الحرارة وضعف ووهن عام، وذلك نتيجة وجود ارتشاح بلوري صديدي وانكماش بالرئة اليمنى مع وجود خراج بالرئة.

ونجح فريق جراحة القلب والصدر بالمستشفى فى إجراء استكشاف للناحية اليمنى للصدر وتقشير للرئة وتفريغ التجمع الصديدي واستئصال الخراج، وتم دخول الطفلين إلى الرعاية المركزة بالمستشفى ، ثم خروجهم بصحة جيدة من المستشفى، وقام بإجراء العمليتين للطفلين كلاً من الدكتور محمد عبدالباري استشاري جراحة القلب والصدر بالمستشفى، والدكتور إبراهيم موسى استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتور حسام السيد اخصائي جراحة القلب والصدر، وبمشاركة الدكتور أحمد خليل مدير العمليات بالمستشفى، وبمشاركة متميزة من فريق أطباء الرعاية المركزة بالمستشفى، وبمشاركة من فريق التمريض بالمستشفى: حسن مصطفى ومحمد عبدالرحيم وحجاج عبد الموجود ومحمد سليم، وتم إجراء العمليتين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبتكلفة قدرها 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة لكل عملية.