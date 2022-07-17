موسكو: الأوكرانيون ليسوا أعداءً لروسيا

كتب أحمد عرفة

أكد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الأوكرانيين ليسوا أعداءً لروسيا، لكن الأوساط القومية المتعصبة في السلطة في كييف، تشكل تهديدا لأمن روسيا القومى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن الأوكرانيين ليسوا أعداء لنا على الإطلاق، بل الذين هم في السلطة هناك، من قوميين متعصبين وأنصار بنديرا، الذين لم يتم القضاء عليهم في السابق، هم في الحقيقة يشكلون تهديدا لأمننا وأمن عدد كبير من الناس الذين يجدون أنفسهم محشورين في الأزمة بين النظام الأوكراني من جانب وبلادنا من جانب آخر، وأقصد هنا سكان دونباس.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه في العقود الأخيرة، لم يرغب أحد في الاستماع إلى مخاوف روسيا بشأن توسع الناتو، وأن القيادة الأوكرانية رفضت حل النزاع في دونباس، مشيرا إلى أن الذين يعتقدون أن القرم ليست روسية يشكلون كذلك تهديدا منهجيا بالنسبة لروسيا.