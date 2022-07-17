اليوم السابع
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أكرم القصاص
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منظمة أمريكية تقدم إمدادات طبية عاجلة لسريلانكا بقيمة أكثر من 900 ألف دولار

الأحد، 17 يوليه 2022 10:20 ص
منظمة أمريكية تقدم إمدادات طبية عاجلة لسريلانكا بقيمة أكثر من 900 ألف دولار مساعدات طبية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قدمت المنظمة الإنسانية الأمريكية "هارت تو هارت إنترناشونال"، إمدادات طبية عاجلة بقيمة 908 آلاف و547 دولارا لشعب سريلانكا بناءً على طلب من السفير السريلانكي للولايات المتحدة ماهيندا ساماراسينج.
 
ونقلت صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية - عن بيان مشترك صادر عن السفارة السريلانكية في واشنطن العاصمة والمنظمة - القول إنه بالتنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية في سريلانكا، وصلت الشحنة الأولى من الإمدادات الطبية إلى كولومبو يوم الأربعاء الماضي، موضحة أن وزارة الصحة السريلانكية تلقت الشحنة للتوزيع الفوري دون أية تكلفة على شعب سريلانكا، وعبر شعب سريلانكا والسفارة عن خالص تقديرهم وامتنانهم للمنظمة لجهودها المستمرة والتزامها بمساعدة سريلانكا، فيما تأمل المنظمة في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى حكومة سريلانكا لضمان تقديم أفضل رعاية لشعبها، مؤكدة أن السفارة والمنظمة سيواصلان العمل بالتعاون مع وزارة الصحة لشراء المزيد من الشحنات الطبية إلى سريلانكا في الأشهر المقبلة.


وكان رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابا أبيواردينا، قد أعلن أمس الأول الجمعة الاستقالة الرسمية لجوتابايا راجاباكسا من منصب رئيس سريلانكا، بينما أدى رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج اليمين الدستورية كرئيس بالإنابة.

وكان آلاف من المحتجين اقتحموا بداية الأسبوع الماضي مقر رئاسة الجمهورية في فورت وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.

وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا، يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.

 


سريلانكا

إمدادات طبية

مساعدات انسانية

الولايات المتحدة



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