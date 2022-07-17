اليوم السابع
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ممرض سابق وراء سرقة أدوية من مستشفى بالقاهرة

الأحد، 17 يوليه 2022 11:10 ص
ممرض سابق وراء سرقة أدوية من مستشفى بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة الأمن برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (محامى "وكيلاً عن مسئولى إحدى المستشفيات")، بسرقة 70 علبة من العقاقير الطبية من داخل الصيدلية الخاصة بإحدى المستشفيات بالقاهرة.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "ممرض سابق" - مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
 

أمن القاهرة

القبض على ممرض

أخبار الحوادث

جريمة السرقة



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