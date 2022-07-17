محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية مع المواطنين ويوجه بحل جميع مشاكلهم

المنوفية- فريق المحافظات

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المستشار الهندسي بالمحافظة بفحص مشكلة مواطنة بشبين الكوم تتضرر من تسريب مياه بمنزلها وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس حى شرق شبين الكوم للمعاينة على الطبيعة ومعرفة أسباب التسريب وحل المشكلة فورا .

كما وجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم بدراسة توفير كشك لمواطن بإحدى الحدائق بحى غرب كمصدر دخل له لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة ، جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للتواصل الدائم مع المواطنين والاستماع الى مشاكلهم ومتطلباتهم ومحاولة حلها فى إطار اللوائح والقوانين .

كما كلف المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، بفحص شكوى مواطن يتضرر من قيام شريكه باستخراج ترخيص مزرعة بالمخالفة للقانون ، والعرض عليه مع إيقاف أى إجراءات لحين العرض ومعرفة مدى صحة الشكوى من عدمه .

وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكوى موظف بمشروع الرصف بميت خلف يتضرر من نقله التعسفي مما يعود بالضرر عليه، ووجه المحافظ إدارة الموارد البشرية بالمحافظة بفحص الشكوى والعرض عليه بالموقف كاملا .

يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المواطنين التى يعقدها محافظ المنوفية بشكل يومى مع أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.