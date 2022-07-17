محافظ الدقهلية يحيل 62 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 62 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن ومنهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة أثاء حملات المرور والتفتيش للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز الجمالية وميت سلسيل ومنية النصر ودكرنس وطلخا ونبروه وبلقاس وجمصه وشربين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 42 من العاملين بالمستشفيات المركزية في كل من الجمالية وميت سلسيل ومنية النصر ودكرنس وجمصه وبالوحدات الصحية في كل من قرية الجنينة ووحدة برمبال والوحدة الصحية بكفر علام بمركز منية النصر والوحدات الصحية في كل من منشأة البدوي وشرنقاش بمركز طلخا وايضا بالوحدة الصحية بكفر الحصة بنبروه وبالوحده الصحية بقرية دملاش مركز بلقاس، والوحدة الصحية بمنشأة النصر بمركز شربين كما تضمن التقرير احالة عدد 14 من العاملين بإدارات الشباب والرياضة ومراكز الشباب والاندية الرياضية بالمراكز والمدن المشار اليها، كما شمل التقرير احالة عدد 6 من مسئولي الوحدات والادارات البيطرية بالمدن والمراكز المذكورة و التي وجدت مغلقة اثناء مرور لجان التفتيش في مواعيد العمل الرسمية.

ووجه محافظ الدقهلية وكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل الوحدات التي وجدت مغلقة وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.