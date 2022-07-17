لماذا يضع مربو الدواجن مصباحا داخل الحظائر.. سؤال بامتحان الجيولوجيا بالثانوية

كتب محمود طه حسين

تضمن امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة، سؤالا حول: لماذا يقوم مربو الدواجن بوضع مصباح مضاء داخل الحظائر باستمرار؟ وجاءت بدائل الإجابات كالتالى: "لزيادة حجم الدجاج - لتقليل نشاط هرمونات النمو - لزيادة نمو صغار الدجاج - للحصول على كمية بيض أكثر".

وتسبب السؤال، في حيرة للطلاب، كما أثار جدل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومن بين التعليقات الساخرة: عشان بيخافو من الضلمة، والإجابة علشان تنور للفراخ.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، كما أدى طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، بينما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة (علم النفس والاجتماع)، كما أدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية)، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الفيزياء)".

وقد حرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، موجهم بإخطار رؤساء اللجان بالتعامل بحسم مع محاولات الغش حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وقال الدكتور رضا حجازي إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (7) حالات غش منها عدد حالتين غش في مادة الجيولوجيا بمحافظة الشرقية، وعدد (4) حالات غش في مادة علم النفس بمحافظات (الشرقية، وأسيوط، والمنيا، والقليوبية) وعدد حالة غش واحدة في مادة التفاضل بمحافظة (المنوفية) باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت الغرفة إغماء الطالبة (ن.ا.ا) بإدارة مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة ونقلها لمستشفى مدينة نصر وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإغماء الطالب (ك.ز.ن) بإدارة المنيا التعليمية بمحافظة المنيا ونقله لمستشفى المنيا العام وعمل الإسعافات اللازمة له، ونقل الطالبة (ن.ص.م) بإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ لمستشفى بيلا المركزى؛ لإصابتها بمغص كلوى وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإغماء الأستاذ (ط.ر) المراقب بلجنة أبو بكر بمحافظة مطروح ونقله للمستشفى العام وعمل الإسعافات اللازمة له.

ونعي الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة والدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان وفاة الأستاذ حسن أحمد محمد عبد الستار، من محافظة الإسماعيلية، المكلف بالمراقبة بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات، الذى توفاه الله صباح اليوم قبل بدء أعمال الامتحانات بداخل اللجنة، ووجه الدكتور رضا حجازى مديرى مديريات التربية والتعليم بمحافظتى (بورسعيد، والإسماعلية) بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتشييع جثمان الفقيد وتتقدم قيادات الوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتى "الفلسفة، والمنطق"، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) ".