اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 11:36 م
أكرم القصاص
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قوات مشاة البحرية الفلبينية والأمريكية يجريان تدريبات مشتركة هذا الأسبوع

الأحد، 17 يوليه 2022 10:00 م
قوات مشاة البحرية الفلبينية والأمريكية يجريان تدريبات مشتركة هذا الأسبوع قوات البحرية - أرشيفية
أ ش أ

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تجري قوات مشاة البحرية الفلبينية ومشاة البحرية الأمريكية تدريبات عسكرية مشتركة في الفترة من 18 وحتى 22 من يوليو الجاري.


وذكرت مشاة البحرية الفلبينية - في بيان أوردته قناة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية اليوم الأحد أنها ستشارك في الجزء الثاني من "نشاط الدعم البحري الجوي" لهذا العام بالتعاون مع مشاة البحرية الأمريكية الذي سيجرى في إقليم "زامباليس" ومدينة "تاغويغ" بالفلبين من 18-22 يوليو.


من جهته، قال قائد مشاة البحرية الفلبينية بالإنابة ومدير التدريبات البريجاديرجنرال راؤول جيسوس كالديز - إنه خلال التدريبات، من المتوقع أن تقوم الوحدات المشاركة بتنفيذ وتحسين تكتيكاتها وتقنيتها وإجراءاتها للتشغيل البيني.


كان الجزء الأول من التدريبات قد أجرى في الفترة من 6 إلى 16 يونيو الماضي في مدينة "لاواج" ومقاطعة "ايلوكوس نورت" ومدينة "بويرتو برنسيسا" في الفلبين.


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