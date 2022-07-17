اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يوليه 2022 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 48 قطعة سلاح وتنفيذ 46 ألف حكم خلال 24 ساعة

الأحد، 17 يوليه 2022 11:17 ص
ضبط 48 قطعة سلاح وتنفيذ 46 ألف حكم خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 48 قطعة سلاح نارى، و88 قضية مخدرات وتنفيذ 46642 حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين  وتنفيذ 2537 حكما قضائيا متنوعا.

الأمن العام

أخبار الحوادث

تنفيذ الأحكام

مخدرات

امن القليوبية

سلاح



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة